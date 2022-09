Cameră de tortură a rușilor, descoperită de ucraineni într-un oraș recent eliberat de armata Kievului

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat pe contul de Twitter o imagine cu un zid dntr-o cameră de tortură folosită de trupele ruse ca să obțină informații de la civili.

Imaginea este însoțită de mesajul:

”Cameră de tortură rusă din Balakliia eliberată. Rugăciunea Tatăl Nostru a fost scrijelită pe un zid al camerei de prizonieri ucraineni.

Rusia trebuie trasă la răspundere pentru acest genocid flagrant”.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022