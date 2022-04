Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a publicat pe conturile sale de socializare un videoclip în care le vorbește rușilor despre atrocitățile comise de armata lui Putin în Ucraina.

În înregistrarea video publicată atât pe contul de Twitter, cât și pe Facebook, premierul îi încurajează pe ruşi să folosească o conexiune la internet VPN pentru a ”accesa informaţii independente” şi apoi să răspândească adevărul.

Mesajul este însoțit de imagini din orașele ucrainene.

”Cetăţenii ruşi merită adevărul. Meritaţi să ştiţi realitatea”, a afirmat Johnson, în limba rusă.

⚠️ Warning: This content has scenes some may find distressing. pic.twitter.com/3WvBcjFCTO— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 5, 2022