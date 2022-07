O mașină nouă pentru o viață pierdută în război. ”Beneficiile” familiilor din Rusia ale căror fii au fost uciși în Ucraina VIDEO

Un reportaj prezentat la o televiziune de stat rusă arată ”beneficiile” pentru familiile ale căror fii au fost uciși în războiul din Ucraina.

O astfel de familie și-a achiziționat un autoturism Lada nou cu suma de bani primită ca și despăgubire.

”În memoria fiului nostru am cumpărat o mașină frumoasă, nouă. Alexei a visat să aibă o mașină albă, exact ca aceasta”, a spus tatăl celui care a murit în Ucraina.

În reportajul difuzat pe postul Rossia 1 se mai precizează că primul drum făcut cu noua mașină a fost la cimitir, la mormântul băiatului decedat în război.

Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine

You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC— Francis Scarr (@francis_scarr) July 18, 2022