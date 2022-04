Batalionul „Libertate pentru Rusia”, format din soldați ruși furioși pe regimul lui Vladimir Putin

Un bataion format din cetățeni sau etnici ruși – unii prizonieri de la începutul războiului din Ucraina – au format un batalion care luptă acum împotriva regimului lui Vladimir Putin, de partea armatei ucrainene.

Imagini cu Batalionul „Libertate pentru Rusia” au fost date publicității de Nexta Tv pe Twitter.

Unii soldați ruși spun că n-au știut ce înseamnă „operațiunea militară specială” pregătită de autoritățile de la Kremlin, iar după ce au văzut atrocitățile din Ucraina au dezertat sau au trecut de partea armatei ucrainene.

Units of "Freedom of Russia" Legion, formed of pro-Ukrainian Russians, moved to battlefields in the east of #Ukraine after two months of training. pic.twitter.com/9zofHeeMSn— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2022