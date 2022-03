Liderii din SUA au trasmis duminică, 13 martie, noi mesaje de descurajare a Rusiei în contextul invaziei din Ucraina. După lansarea tirurilor de rachete ruseşti în apropierea graniţei cu Polonia, Departamentul american al Apărării a reiterat că NATO va apăra fiecare stat membru în cazul unui atac.

”Un atac armat împotriva unuia este considerat un atac armat împotriva tuturor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului pentru postul american de radio ABC, referindu-se la acordurile NATO de sprijin militar reciproc.

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care forţele americane şi alte forţe NATO îşi sporesc prezenţa la graniţa estică a Alianţei, a spus el.

Cu câteva ore mai devreme, Rusia a lovit o zonă de antrenament militar printr-un atac cu rachete nu departe de oraşul ucrainean Lviv (Lvov), ucigând cel puţin 35 de persoane şi rănind zeci. Locul atacului se află în apropiere de graniţa cu Polonia, membră a NATO.

”Am spus foarte clar Rusiei că teritoriul NATO va fi apărat, nu doar de Statele Unite, ci şi de aliaţii noştri”, a declarat Kirby. El a precizat că există o linie de comunicare cu Ministerul rus al Apărării pentru a evita un conflict direct.

Jake Sullivan a mai subliniat duminică, pentru NBC, că SUA vor apăra ”fiecare centimetru” din teritoriul NATO. Cu toate acestea, armata americană nu va interveni direct în Ucraina pentru a evita o confruntare cu Rusia, a precizat el.

Tot duminică, și președintele SUA, Joe Biden, i-a transmis un mesaj liderului de la Kremlin. Într-o postare pe Twitter, liderul de la Casa Albă a subliniat că Putin nu s-a așteptat la o unitate atât de puternică între aliații NATO.

But he got none of that.— Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2022