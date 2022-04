Mai multe rachete de croazieră Kalibr au fost lansate de pe un submarin al marinei ruse asupra unor obiective din Ucraina, potrivit unor imagini apărute pe rețelele de socializare.

În momentul atacului, submarinul se afla lângă Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea.

Rachetele au fost trase de pe submarinul ”Varshavyanka” (”Varșoviana”) din clasa Kilo îmbunătățită, notează MEP OSINT.

Kalibr cruise missiles launch from a Russian improved Kilo class submarine from the "Varshavyanka" project on Ukrainian ground positions. pic.twitter.com/LxfbBUCHkR— MEP OSINT (@MEPOSINT) April 27, 2022