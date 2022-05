Rușii au atacat cu rachete portul Odesa. Printre victime se află și cel puțin un copil VIDEO

Rușii au atacat cu rachete luni seară, 2 mai, portul Odesa, situat în sud-vestul Ucrainei. Potrivit guvernatorului local Maksim Marcenko, mai mulți oameni au murit.

Postul public ucrainean Suspilne a citat comandamentul militar de sud al forţelor ucrainene potrivit căruia racheta a avariat şi o biserică.

”Avem un singur mesaj pentru acești ticăloși care acționează precum teroriștii: îi vom distruge până când niciun ocupant nu va rămâne viu”, a declarat Marchenko.

