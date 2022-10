Atac sângeros într-o piață aglomerată din estul Ucrainei. Cel puțin şapte morţi şi opt răniţi

Cel puţin şapte persoane au fost ucise în Ucraina într-un atac rus asupra unei pieţe, în oraşul Avdiivka situat în apropiere de linia frontului, în estul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko, relatează AFP.

”Cel puţin şapte moţi şi opt răniţi în urma unui bombardament (miercuri) dimineaţa la Avdiivka”, anunţă guvernatorul regiunii ucrainene.

”Ruşii au lovit piaţa centrală, în care se aflau mulţi oameni în acel moment”, acuză el într-o postare pe Telegram.

this is not a war. this is terrorism. this is genocide. pic.twitter.com/x0ch2kz7Us— вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) October 12, 2022