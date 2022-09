Atac sângeros la Zaporojie. Rușii au bombardat un convoi umanitar. 23 de civili au fost uciși FOTO

Invadatorii ruși au bombardat un convoi umanitar civil la ieșirea din Zaporojie, vineri, 30 septembrie.

Oamenii stăteau la coadă pentru a merge pe teritoriul ocupat temporar pentru a-și prelua rudele și a livra ajutoare, potrivit agenției Nexta.

În urma atacului sângeros, 23 de civili și-au pierdut viața.

People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022