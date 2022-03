Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian compară situația din Mariupol cu cea din orașul sirian Alep. Imagini de pe rețelele sociale arată situația catastrofală din orașul ucrainean: blocuri distruse, fumegânde, pustii, fără oameni.

Oficialul francez susține că se impune o intervenție umanitară internațională de urgență având în vedere situația existentă în Mariupol.

He compared the situation in Mariupol to the siege of #Aleppo in #Syria. pic.twitter.com/u7qWyooJ9G— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022