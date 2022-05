Armata rusă a anunțat marți, 3 mai, că a bombardat combinatul siderurgic Azovstal, din oraşul-port Mariupol.

Ministerul rus al Apărării, citat de agenția de presă RIA, susține că asaltul a fost lansat după ce soldaţi ucraineni ar fi încălcat încetarea focului.

”A fost declarată o încetare a focului, civilii au trebuit să fie evacuaţi din perimetrul Azovstal. Militari din regimentul Azov şi din armata ucraineană, care sunt staţionaţi la uzină, s-au folosit de asta. Ei au ieşit din subsol, au preluat poziţii de luptă pe teritoriul şi în clădirile uzinei”, a menţionat Vadim Astafiev, purtător de cuvânt al ministerului.

Astafiev a indicat că ”acum unităţi ale armatei ruse şi ale Republicii Populare Doneţk, folosind artilerie şi aviaţie, încep să distrugă aceste poziţii de tragere”.

Russian troops are trying to break into Mariupol’s Azovstal plant after a night of intense shelling that killed two civilians, Ukrainian defenders told Ukrainska Pravda on May 3.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 3, 2022