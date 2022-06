Pe fondul războiului devastator care se desfășoară în Europa de Est, grupul de hacking cibernetic „Anonymous” a atacat din nou guvernul din Belarus, mai exact site-ul Ministerului Afacerilor Interne al țării. Atacul survine la doar câteva zile după ce grupul de hacking blocase mai multe site-uri web guvernamentale ca urmare a sprijinului Minskului pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Potrivit presei străine, Anonymous a eliminat site-urile Ministerului Educației, Ministerului Comunicațiilor, Ministerului Justiției, Centrului Național de Informații Juridice, Comitetului Vamal de Stat și site-urile Comitetului de Stat săptămâna trecută, pe 29 mai.

„Bună ziua, #Belarus, Ministerul Afacerilor Interne. Când înveți cum să-ți tratezi cetățenii, s-ar putea să-ți găsești ministerul deschis, dar până atunci, pânzele de păianjen îl vor ține închis. Suntem #Anonymous. Nu iertăm, nu uităm", a scris sâmbătă, 4 iunie, pe Twitter colectivul afiliat Anonymous Spid3r.

When you learn how to treat your citizens, you may find your ministry open, but until then, Spider webs will keep it closed 🕷️

We are #Anonymous

Don't forgive, Don't forget pic.twitter.com/jflKqAITxL— Spid3r 🕷️ DarkSec 🏴‍☠️ (@YourAnonSpider) June 3, 2022