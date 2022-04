Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat luni, 4 aprilie, că a înfiinţat o echipă comună de anchetă cu Ucraina pentru investigarea crimelor de război şi a crimelor împotriva umanităţii.

Anunțul a fost făcut în urma unei discuții telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după apariţia imaginilor şocante cu cadavre ale civililor în oraşul Bucea, în urma retragerii forţelor ruse din zonă.

”Am vorbit cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre crimele îngrozitoare care au fost descoperite în Bucea şi în alte zone din care trupele ruse au plecat recent”, a scris von der Leyen pe Twitter.

The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022