Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat miercuri, 27 aprilie, noi amenințări pentru statele care ar intenționa să se implice strategic în ceea ce privește situația din Ucraina.

”Dacă cineva, insist, va încerca să intervină în evenimentele în curs de desfăşurare şi va crea ameninţări strategice inadmisibile la adresa Rusiei, trebuie să ştie că atacurile noastre de răspuns vor fi fulgeratoare, rapide”, a avertizat Putin în timpul unei intervenţii în faţa Consiliului deputaţilor din Sankt Petersburg.

”Avem toate instrumentele pentru aceasta”, a asigurat Putin, referindu-se la armele hipersonice. Armament, ”cu care nimeni nu se poate lăuda astăzi. Iar noi nu ne vom lăuda. Noi îl vom folosi dacă va fi necesar. Şi vreau să ştie asta toată lumea”, a declarat preşedintele rus.

"If anyone tries to meddle in the Ukraine conflict, Russia will respond. We have weapons that no other country has, we will use them if needed..." - Vladimir Putin pic.twitter.com/gKNU4uywcH— Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) April 27, 2022