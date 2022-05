Senatul Statelor Unite a aprobat joi, 19 mai, un nou pachet de ajutor militar, economic şi umanitar pentru Ucraina în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari, relatează CNN. Un ajutor substanțial a fost aprobat și de G7.

Proiectul de lege a primit 86 de voturi ”pentru” şi 11 ”împotrivă”. Toţi democraţii au votat în favoarea proiectului, în timp ce 11 senatori republicani au votat împotrivă.

Proiectul va fi prezentat preşedintelui Joe Biden pentru a fi semnat.

Înainte de vot, liderul majorităţii Senatului, Chuck Schumer, a declarat că Senatul ”îşi va respecta promisiunea de a fi alături de poporul Ucrainei”.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

El a adăugat că cele 40 de miliarde de dolari reprezintă un ajutor ”amplu” care ”va satisface nevoile poporului ucrainean în timp ce luptă pentru supravieţuire”.

Schumer a remarcat anterior votului că, având în vedere cât de importantă este susţinerea oferită de SUA Ucrainei în lupta împotriva Rusiei, ar fi vrut să poată afirma ”că votul va fi unanim în totalitate”.

”În timp ce majoritatea senatorilor din ambele partide doresc ca acest pachet să fie finalizat, este mai mult decât îngrijorător să vedem un cerc tot mai mare de republicani din Senat care se opun cu mândrie finanţării Ucrainei. Acum două zile, 11 republicani au votat împotriva dezbaterii acestei legislaţii”, a subliniat el.

Senatorul american a mai precizat că opoziţia senatorilor americani cu privire la ”democraţiile atacate de autoritarism” evocă dezbinarea din interiorul Statelor Unite, ”lipsa unui scop” în sine.

Oficiali americani citați de Reuters au anunțat că președintele Joe Biden va semna un ordin executiv prin care SUA alocă un ajutor suplimentar de 100 de milioane de dolari Ucrainei.

În plus, SUA lucrează activ la organizarea aprovizionării cu rachete antinavă cu rază lungă de acțiune către Ucraina pentru a ridica blocada Mării Negre, au mai precizat oficialii.

In addition, the U.S. is actively working to organize the supply of long-range anti-ship missiles to Ukraine to lift the blockade of the Black Sea - Reuters, citing U.S. officials. pic.twitter.com/d5JU5NYmJj— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2022