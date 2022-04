Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a anunțat că aeroportul din oraşul Dnipro, din estul Ucrainei, a fost distrus într-un atac al forțelor ruse, potrivit CNN.

”Încă un atac asupra aeroportului din Dnipro. Nu a mai rămas nimic din el. Aeroportul şi infrastructura din apropiere au fost distruse. Dar rachetele continuă să zboare”, a afirmat Reznicenko.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Oficialul ucrainean a spus că informaţiile cu privire la victime sunt în curs de verificare.

Local authorities reported that the airport was ruined in a missile attack in mid-March.

"Nothing left of the airport but the missiles keep coming," said Valentyn Reznichenko, governor of Dnipropetrovsk Oblast.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 10, 2022