Adjunctul comandantului din oțelăria Azovstal anunță, într-un video pe Telegram, că se află în incinta combinatului din Mariupol și că are loc o anumită operațiune, despre care nu a dat detalii.

Comandantul adjunct al unității Azov din Mariupol, Sviatoslav Palamar, a postat un mesaj video pe Telegram, susține BBC.

”Glorie Ucrainei! Este ziua 85 de război. Conducerea și cu mine suntem în incinta uzinei Azovstal. Are loc o anumită operațiune, despre care nu vă voi împărtăși detalii. Mulțumesc lumii întregi și Ucrainei pentru sprijin. Ne vedem”, afirmă Sviatoslav Palamar.

“The operation continues, the details of which I will not disclose,” said Svyatoslav Palamar (Kalina). pic.twitter.com/WkFG0hFzq1— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2022