Ministrul de Externe britanic, Liz Truss, a anunțat vineri, 1 aprilie, că țara sa va colabora cu SUA pentru a pune capăt dependenţei de energia rusă.

Anunțul a fost făcut în urma unei convorbiri cu secretarul de stat american, Antony Blinken.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

We agreed that pressure on Russia must continue and we will work to eliminate dependency on Russian energy.

Ads

With our allies we will continue to support Ukraine 🇬🇧 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/uOJentrDQ8— Liz Truss (@trussliz) April 1, 2022