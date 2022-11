21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar ucrainenilor: „Am fost bombardați chiar și de ai noștri”

Armata ucraineană a inițiat noaptea trecută mai multe atacuri asupra unor localități ocupate de ruși în regiunea Herson, la vest de râul Nipru. În paralel, în regiunea Lugansk, 21 de soldați ruși s-ar fi predat voluntar forțelor ucrainene.

„Comandanții ne-au abandonat. De trei zile nu am mâncat, nu am avut nici apă, am stat în tranșee ude, și am fost bombardați chiar și de ai noștri. Nu e nicio lună de când am fost mobilizați și ne-au trimis imediat pe front. Comandanții au fost primii care au părăsit corabia”, se arată într-o declarație a soldaților ruși, citată de Știrileprotv.

Potrivit unor surse militare ucrainene, trupele rusești încearcă să mențină liniile defensive în direcția Herson. Imaginile geolocalizate prin satelit din 29 octombrie, 3 noiembrie și 4 noiembrie arată liniile defensive rusești în Kahovka, la 70 km est de orașul Herson, Hola Pristan, la 8 km sud-vest, și Ivanivka, la 60 km sud-vest - toate situate pe malul estic al râului Nipru.

Surse rusești au afirmat că forțele ucrainene se adună în direcția Herson. Adjunctul administrației de ocupație din Herson, Kirill Stremousov, și bloggerii militari ruși susțin că forțele ucrainene își retrag trupele la granița regiunii Herson în pregătirea următoarei etape a contraofensivei lor.

Ministerul rus al Apărării și alte surse rusești au susținut, în plus, că trupele ucrainene au atacat pozițiile rusești de-a lungul liniei actuale a frontului în nordul și în vestul regiunii Herson. Potrivit unor surse rusești grupurile ucrainene de sabotaj și recunoaștere au aruncat în aer trei linii electrice de-a lungul drumului Berislav-Kahovka și au întrerupt alimentarea cu energie electrică în zona Berislav.

De cealaltă parte, ocupanții ruși ”modernizează” vehiculele blindate aflate pe front, folosind adesea materiale improvizate. Unul dintre aceste „prototipuri” distruse de Forțele Armate ale Ucrainei a fost filmat în regiunea Herson.

Invadatorii ruși întreprinzători au ”întărit” armura tancului cu ajutorul capacelor de canalizare.

„Capacele de canalizare furate nu l-au ajutat pe inamicul să scape de pedeapsa meritată. În regiunea Herson, Forțele Armate ale Ucrainei continuă să-și curețe pământul natal de ocupanți”, se precizează într-un comunicat al Comandamentul Forțelor Aeropurtate ale Forțelor Armate Ucrainene.