Vicepremierul Ucrainei, Olga Ștefanișina, a așteptat cu sufletul la gură decizia liderilor europeni privind acordarea statutului de țară candidată la UE.

La aflarea deciziei istorice, oficialul de la Kiev a izbucnit în lacrimi, potrivit unei fotografi postate pe Facebook și Twitter.

”Astăzi, Ucraina a devenit candidată la aderarea la Uniunea Europeană! Este atât de tare încât nu este nimic de adăugat! O sa las doar o poză!”, a scris oficialul ucrainean pe Facebook.

”Decizia privind statutul de candidat are o semnificație istorică pentru UE și Ucraina. Cu toții trebuie să privim dincolo de ororile acestui război către sarcina de a asigura viitorul Europei. Împreună vom construi o Europă mai puternică”, a mai transmis Ștefanișina pe Twitter, după acordul istoric de la summitul de la Bruxelles.

The decision on candidate status had historical significance for 🇪🇺🇺🇦. We all must look beyond the horrors of this war to the broader task of securing Europe’s future. It means #EmbraceUkraine build together a stronger Europe https://t.co/Lo3TWwLex1— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 23, 2022