Prima apariție publică a soților Zelenski de la începutul războiului. Evenimentul trist la care au participat VIDEO

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și soția sa, Olena, au participat marți, 17 mai, la ceremonia de înmormântare a primului preşedinte al ţării după câştigarea independenţei, Leonid Kravciuk, la Kiev, relatează Daily Mail.

Este prima dată de la începutul războiului când cuplul prezidențial a fost fotografiat împreună.

Soţii Zelenski păreau calmi, dar epuizaţi, în timp ce se îndreptau să depună flori la sicriul lui Leonid Kravciuk, primul preşedinte al Ucrainei, după ce ţara a obţinut independenţa după prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991 şi care a rămas în funcţie până în iulie 1994. El a murit pe 10 mai, la vârsta de 88 de ani, după o ”suferinţă îndelungată”.

