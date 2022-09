Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri, 16 septembrie, soldații ruși că sunt nişte ”ucigaşi” şi ”torţionari”, după descoperirea a sute de corpuri îngropate sumar într-o pădure din apropiere de Izium, oraş recent recucerit de ucraineni, relatează AFP.

”Rusia nu lasă în urmă decât moarte şi suferinţă. Ucigaşi. Torţionari. Lipsiţi de tot ceea ce este uman”, a declarat Zelenski pe Telegram, promiţând o ”răzbunare teribil de justă”.

El a făcut referire la ”peste 400 de corpuri” descoperite în acest loc de înmormântare în masă în apropiere de Izium, ”cu urme de tortură, copii, persoane care au murit din cauza loviturilor cu rachete, combatanţi ai forţelor armate ucrainene”.

More than 400 bodies were found at the mass burial site in Izyum. With signs of torture, children, those killed as a result of missile attacks, warriors of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/emtYcuiLVL— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2022