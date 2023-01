Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă, 14 ianuarie, în discursul adresat naţiunii, că 30 de rachete ruseşti au fost lansate asupra Ucrainei în cursul zilei, 20 fiind doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană.

”Voi începe acest discurs fără un salut. Şi vreau să fiu auzit de acei oameni – nu doar de liderii politici – care încă ezită dacă merită să furnizeze Ucrainei armele care ne vor ajuta să învingem statul terorist în acest an. Rusia a lansat un alt atac cu rachete asupra oraşelor ucrainene. Kiev, Harkov, Odesa, Krîvoi Roig, Dnipro, Viniţia, Ladijin, Burştin, regiunea Lvov, Hmelniţki şi alte oraşe au fost ţinte ale teroriştilor. Ţintele civile sunt peste tot! În oraşul Dnipo, o clădire de locuinţe a fost distrusă în acest atac rus. O clădire obişnuită cu nouă etaje, aşa cum există destul de multe în diferite oraşe din Europa Centrală şi de Est. Toate etajele acestei clădiri – de la al doilea până la al nouălea – au fost distruse de explozia unei rachete ruseşti. S-au putut salva zeci de oameni – răniţi, traumatizaţi, li se oferă îngrijiri. Printre ei se numără şi copii, cea mai mică fetiţă are trei ani. Şi acestea sunt cifre pentru moment. Echipele de intervenţie vor lucra pe tot parcursul nopţii. Nu se ştie deocamdată câţi oameni sunt sub dărâmături. Din păcate, numărul morţilor creşte cu fiecare oră...Condoleanţe rudelor şi prietenilor”, a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a afirmat că trebuie să se facă totul pentru oprirea ruscismului (alăturarea a cuvintelor Rusia şi fascism - n.r.).

”Poate fi oprită teroarea rusă? Da. Este posibil să o faci cumva altfel decât pe câmpul de luptă din Ucraina? Din păcate, nu. Acest lucru poate şi trebuie făcut pe pământul nostru, pe cerul nostru, în marea noastră. De ce este nevoie pentru acest lucru? De acele arme care se află în depozitele partenerilor noştri şi pe care trupele noastre le aşteaptă atât de mult. Oricât muncă de convingere s-ar duce sau doar trecerea timpului nu vor opri teroriştii care ne ucid în mod metodic poporul cu rachete, drone cumpărate în Iran, propria lor artilerie, tancuri şi mortiere. Întreaga lume ştie ce se poate opri şi cum este posibil să-i oprească pe cei care seamănă moartea. Acest bloc de apartamente din Dnipro se afla pe o stradă numită Naberejna Peremohî. Când au dat acest nume acestei străzi, au avut în vedere victoria asupra naziştilor în cel de-al Doilea Război Mondial. Rusciştii au preluat totul de la acel duşman al lumii libere. Este evident. Şi trebuie să facem tot ce putem pentru a opri ruscismul, aşa cum lumea liberă a oprit cândva nazismul. Şi le mulţumesc tuturor celor care ne ajută în acest sens!”, a mai spus el.

Președintele Ucrainei a amintit și despre discuția avută cu premierul Regatului Unit, Rishi Sunak, care a anunțat că va trimite țării tancuri grele.

”Cred că decizii similare vor fi luate în continuare de către alţi parteneri - cei care înţeleg de ce un astfel de rău nu i se poate acorda o singură şansă. Pentru că un asemenea rău nu cunoaşte graniţe”.

Şeful statului ucrainean a precizat că din cele peste 30 de rachete lansate în cursul zilei spre Ucraina, peste 20 au fost doborâte.

”Acestea sunt sute de vieţi salvate. Mulţumesc Forţelor noastre Aeriene, aviatorilor noştri şi tuturor celor care ne ajută! Din păcate, au fost afectate şi instalaţiile de infrastructură energetică. În acest sens, cea mai dificilă situaţie este în regiunea Harkov şi în regiunea Kiev. Echipajele de reparaţii fac tot posibilul pentru a restabili generarea şi furnizarea de energie cât mai curând posibil, iar munca va continua non-stop. Şi inamicul va primi cu siguranţă răspunsul nostru pe câmpul de luptă. Soldaţii noştri vor face asta. Oricine este implicat în aceasta şi în alte lovituri cu rachete împotriva Ucrainei va fi găsit şi adus în faţa justiţiei”.