Promisiunea făcută de Putin la o întâlnire cu angajații din industria de apărare: ”Problema va fi rezolvată curând” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a făcut miercuri, 18 ianuarie, o vizită la Oţelăria Ubuhovski, la Sankt Petersburg, relatează CNN.

Liderul de la Kremlin a declarat că se analizează opțiunea ca muncitorii din industria militară rusă să fie scutiţi de la recrutarea prevăzută în primăvară.

”În ceea ce-i priveşte pe recruţii chemaţi să-şi satisfacă serviciul militar obligatoriu, având în vedere faptul că industria apărării este în prezent copleşită şi ţinând cont de faptul că munciţi în trei schimburi iar produsele industriei apărării sunt extrem de căutate, acum examinăm posibilitatea de a le acorda o amânare celor care trebuie să fie chemaţi în serviciul militar”, le-a spus Vladimir Putin muncitorilor.

”Cred că problema va fi rezolvată curând”, a adăugat el.

Marți, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a anunţat că liderul de la Kremlin a decis să crească numărul militarilor ruşi la 1,5 milioane de oameni.

