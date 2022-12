Preşedintele rus Vladimir Putin face luni, 19 decembrie, o vizită oficială în Belarus, prima din 2019, relatează The Guardian.

Președintele rus este însoțit de ministrul Apărării și cel de Externe.

Potrivit imaginilor făcute publice de presa rusă, Putin a avut parte de o primire călduroasă pe aeroport. Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat la aeroport de două tinere, după care s-a îmbrățișat cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022

Ulterior, într-o conferință de presă, Putin a declarat că Rusia este gata să continue să ajute Minskul să-și dezvolte industria nucleară. Președintele rus a mai declarat că Belarus este cel mai apropiat aliat al țării sale și că se așteaptă ca în acest an schimburile comerciale între cele două state să atingă un record echivalent sumei de 40 de miliarde de dolari.

The two tyrants praise each other and discuss the future of "friendship". So far, there is no talk of going to war, but Putin promises Lukashenka to increase trade turnover, develop nuclear energy and cooperation in space. pic.twitter.com/FqhI2FNRZk— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022