Kirill Stremousov, liderul adjunct al autorității impuse de Rusia în Herson, a dat explicații într-o emisiune a postului Russia-1 privind succesele raportate de ucraineni în regiune.

Intervenția sa a avut loc în ziua în care armata ucraineană a anunțat că a spart frontul rusesc din această regiune.

”În primul rând, permiteți-mi să mă repet, nu înlăturăm de pe agendă faptul că acum suntem un teritoriu rusesc.Oamenii ar trebui să își amintească de asta și să fie conștienți de acest lucru.

Revenind la toate acele contraofensive, după cum le zic unii oameni, știți, este ca o placă stricată. Practica arată că toate acele contraofensive se termină în derută completă și eliminarea letală a celor care sunt în ofensivă. Acesta este motivul pentru care nu intrăm în panică”, a afirmat Stremousov, desconsiderând progresele înregistrate de armata ucraineană, notează Adevărul.

Întrebat de prezentatoarea Olga Skabeeva despre relatările privind ”un număr uriaș” de explozii care ar fi avut loc în orașul Herson, liderul separatist a spus că nu are informații care să le confirme.

Stremousov a mai susținut că, în Herson, ”totul este stabil, totul este bine, nimeni n-a străpuns pe nicăieri”

He also explained that Russian troops were employing a cunning tactical manoeuvre

"When we retreat it means we're going forward" pic.twitter.com/BykHinXCdb— Francis Scarr (@francis_scarr) October 5, 2022