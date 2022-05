Istoricul american Timothy Snyder, profesor la Universitatea Yale și unul dintre cei mai faimoși și cei mai competenți experți în istoria Europei de Est și a Rusiei, a explicat în cadrul unui webinar organizat de Kyiv School of Economics de ce este Rusia un stat schizo-fascist.

"Când am folosit termenul > ca să descriu Rusia în cartea Road to Unfreedom, l-am aplicat anumitor indivizi, precum Dughin, precum Prohanov, citam anumite documente în care oameni care sunt fără doar și poate fasciști îi cataloghează pe alții ca fiind fasciști, care nu sunt deloc așa. Încercam să identific un fenomen. Cred că, din 2014, am ajuns într-un loc unde schizo-fascismul este în mod clar în centrul politicilor rusești. Întreaga invazie a Ucrainei este un mare exemplu de schizo-fascism", a explicat Snyder.

Snyder a descris mai mulți indicatori care arată că Rusia este un stat fascist și ce elemente din politica rusească ar înțelege lumea mai bine dacă ar accepta că Rusia este fascistă.

"Pentru mine, fascismul nu este un epitet, nu este un cuvânt pe care să-l folosești oricum. Este o categorie analitică. Este important să notăm că fascismul are legătură cu prioritizarea voinței în detrimentul rațiunii. Fascismul este un proiect al imaginației politice. Drept urmare, este dificil de definit într-un mod precis, sfidează o definiție clară, pentru că el în sine implică o respingere a realității factuale și logice".

Făcând referire la parada de Ziua Victoriei din Rusia, de pe 9 mai, istoricul a subliniat că un element care indică fascismul este întreaga idee a victoriei ca fiind categoria centrală a politicii. "Poate că acest lucru nu are origini fasciste, dar noțiunea că politica se reduce la victorie poate fi o interpretare fascistă. Și cuvântul fascism s-a golit de conținut în Uniunea Sovietică și în Rusia lui Putin și a devenit doar ideea inamicului – rușii consideră că un fascist nu este cineva care are viziuni fasciste, un fascist este doar cel din exterior. Dacă folosești cuvântul fascist care să însemne dușmanul/inamicul, atunci ești angajat într-o practică fascistă. Dacă ai o zi a victoriei în care folosești cuvântul fascist doar ca să însemne „celălalt”, asta e ceva fascist în sine".

"Fasciștii români, cei mai similari lui Ilin sau Putin"

În ceea ce privește caracteristicile regimului Putin, Snyder a afirmat că Rusia s-a transformat treptat dintr-un stat cu idei fasciste într-unul cu un regim fascist. "Pentru că, pe lângă cultul personalității, avem un singur partid care contează, avem alegeri ritualizate, avem propagarea unei fantezii a unei epoci de aur din trecut, care poate fi restaurată prin violență – asta este ideologia lui Putin din spatele invaziei Ucrainei. Avem un cult al morților, care, din nou, deși a avut origini sovietice, odată cu trecerea timpului, ideea Zilei Victoriei pare un fel de cult al morților. Ne apropiem de noțiunea fascistă că însuși înțelesul politicii este sacrificiul și este treaba liderului națiunii să traducă asta în ceva ce are înțeles politic. [...] Avem și trăsături precum controlul complet al presei, folosirea repetitivă a unei forme foarte simple de propagandă de stat și această politică noi versus ei. Și încă o caracteristică fascistă: ideea lui Putin că globalizarea și Vestul sunt corupte. [...] Cred că am ajuns la un punct unde s-ar putea pune întrebarea dacă am reuși să găsim o trăsătură a politicii rusești care să nu fie fascistă", a explicat istoricul.

Snyder a subliniat că întreaga idee de corporatism este centrală fascismului. "Este important că folosim fascismul drept categorie analitică, ce include diferite cazuri, precum Italia sau ca fasciștii români, care nu au controlat niciodată statul. În opinia mea, fasciștii români sunt cei mai similari lui Ilin sau Putin. Asta cred că este o tradiție foarte apropiată prin folosirea creștinismului și prin apelul la ortodoxie.