Un bărbat suspectat că a furat graffiti-ul realizat de Banksy pe peretele unei clădiri din Ucraina riscă până la 12 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat, a anunțat Ministerul de Interne, potrivit Reuters.

Lucrarea înfățișează o femeie care poartă mască de gaze și un halat de baie și ține în mână un extinctor de incendiu.

Pictura murală a fost îndepărtată de pe un peretele din orașul Hostomel pe 2 decembrie. Lucrarea, evaluată la peste 9 milioane de grivne (243.900 de dolari), a fost recuperată.

The people who cut down the part of the wall insulation with the graffiti on it reportedly said they wanted to sell the artwork and transfer the money to Ukraine’s Armed Forces. pic.twitter.com/oVe4XGmO5d— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 2, 2022