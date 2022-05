Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut public vineri, 26 mai, un videoclip în care prezintă cum funcționează obuzierele autopropulsate remorcate FH70, primite din Occident.

Într-o postare pe Facebook se precizează că obuzierele sunt deja folosite împotriva rușilor.

”FH 70 distruge deja inamicul. Soldații ucraineni stăpânesc rapid cele mai recente arme oferite de țările partenere, deoarece înțeleg că un artilerist și un tun devin una în luptă - o fiară puternică și feroce, gata să distrugă inamicul care a venit în țara natală”, au scris pe Facebook reprezentanții Statului Major.

Obuzierele autopropulsate remorcate FH70 au fost produse în Marea Britanie, Italia și Germania. De asemenea, au fost fabricate sub licență de Japonia.

Datorită încărcătorului semiautomat de obuze, echipajul poate trage până la șase cartușe pe minut, notează Obozrevatel.