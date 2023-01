Soldații ruși, filmați în timp ce-și abandonează un camarad rănit pe front: ”Tragedie sinistră în două acte” VIDEO

Trupele ucrainene au făcut public un nou videoclip în care arată cum un soldat rus care a

căzut victimă artileriei a fost abandonat de camarazi.

Înregistrarea, realizată din dronă, a fost distribuită pe Twitter de WarTranslated și este comentată cu ironie de un presupus

militar ucrainean.

”În atenția dumneavoastră, o miniatură (de piesă de teatru - n.red) de dimineață în două

acte. Actul 1: ”Frăția Rusă”, spune acesta, în timp ce în imagini apar soldații ruși care se

deplasează prin ceea ce pare a fi o zonă industrială.

La scurt timp, ei sunt atacați de ucraineni, unul dintre ruși fiind grav rănit.

”Sfârșitul actului 1. Actul 2: Salvați-l pe Hippocrate de ei”, mai spune cel care comentează.

Ulterior, soldații ruși sunt văzuți în ceea ce pare a fi o ”operațiune de salvare”. După ce

stau un timp lângă camaradul rănit și văd că nu se mai mișcă, ei decid totuși să plece.

”Începe operațiunea de salvare. Îi verifică presiunea la cauciucuri sau ceva? Ah, îi verifică

mărimea la papuci, da!”, comentează ironic naratorul ucrainean.

tweet, the video didn't upload, only a screenshot???.. Anyway - Russians abandoning their

comrade after an artillery strike in Soledar, 18 January - Magyar.

Mild violence warning. pic.twitter.com/sdNP3vMJjL—

Dmitri (@wartranslated) January 18, 2023