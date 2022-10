Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe Twitter un videoclip care surprinde momentul în care mai mulți soldați ruși mor în urma unei explozii.

Imaginile au fost făcute publice după atacul de luni al Rusiei asupra Kievului și a altor orașe, soldat cu cel puțin 14 morți și peste 100 de răniți. Printre victime se află și copii.

În videoclip apare un grup de soldați ruși care sunt ”pulverizați” de o mină antipersonal.

”Armata rusă ştie doar să atace populaţia civilă. Ar trebui să înveţe să lupte de la armata ucraineană. Pentru a se asigura că antrenamentul este eficient, trebuie să se predea”, a scris Ministerul Apărării în mesajul care însoțește filmarea.

