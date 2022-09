Momentul când 15 soldați ruși sunt capturați de ucraineni. Printre cei ”demilitarizați” se află și doi ofițeri VIDEO

Garda Națională a Ucrainei a făcut publice înregistrări cu momentul capturării a 15 soldați ruși, relatează publicația Pravda.

Printre cei capturați se află și doi maiori.

”În timpul contraofensivei din vecinătatea orașului Izium, soldații Gărzii Naționale Ucrainene au "demilitarizat" și au capturat 15 militari ruși, inclusiv 2 maiori.

Gărzile Naționale, împreună cu unitățile Forțelor Armate Ucrainene, continuă să elibereze zonele populate din regiunea Harkov de ocupanții ruși”, se arată în mesajul Gărzii Naționale.

Marți, șeful administrației militare din regiunea Harkov, Oleh Siniehubov, a confirmat că satul Kupiansk-Vuzlovyi, situat pe malul estic al râului Oskil, a fost eliberat.

One of the largest railway junctions in the Kharkiv region is located in #KupianskVuzlovyi. pic.twitter.com/tx3aF4yhHZ— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022