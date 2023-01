Un soldat ucrainean a scăpat ca prin minune după ce un glonț i-a străpuns casca de protecție VIDEO

Un soldat ucrainean a scăpat doar cu răni ușoare după ce un glonț tras de ruși i-a străpuns casca.

În video-ul distribuit pe Twitter se vede cum glonțul a intrat în cască, a atins scalpul soldatului și a ieșit pe partea cealaltă.

Ads

An AFU soldier miraculously survived after a bullet penetrated his helmet. Moreover, the Ukrainian defender was almost uninjured after such a shot. pic.twitter.com/2B9MoehSLB— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023