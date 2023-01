Un tânăr soldat rus care a dezertat și a fugit de pe frontul din Ucraina a fost ucis de trupele speciale, relatează Kommersant.

Dmitri Perov, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit la 400 de kilometri distanță de graniță, în Rusia, au anunțat miercuri, 18 ianuarie, autoritățile din Lipețk.

”Guvernul regiunii Lipețk a anunțat descoperirea și lichidarea lui Dmitri Perov, care era căutat pentru abandonarea neautorizată a unei unități militare situate în zona unei operațiuni militare speciale. A părăsit unitatea cu arma”, se arată în comunicatul oficial.

