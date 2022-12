Pretinsa ”vizită” a ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, pentru ”înaintarea poziţiilor ruse” în Ucraina s-a dovedit a fi la mai mult de 80 de kilometri distanţă de linia frontului, informează RFE/RL, potrivit Kyiv Independent.

În weekend, Ministerul rus al Apărării anunța că Șoigu a inspectat trupele țării implicate în ”operațiunea militară specială”, în zonele ocupate din Ucraina.

Ministerul a făcut public un videoclip în care Șoigu era într-un elicopter militar, susținând că acesta a vorbit cu trupele despre evaluarea actuală de pe câmpul de luptă ”în prima linie” și la un ”post de comandă”.

”Şeful armatei ruse a zburat în jurul zonelor de desfăşurare a trupelor şi a verificat poziţiile avansate ale unităţilor ruse în zona operaţiunii militare speciale”, anunța ministerul în aplicaţia de mesagerie Telegram.

The Minister of Defense of Russia made a working visit to the territory of the Southern Military District: pic.twitter.com/wZB3CHg8dY— /Spriter/ (@Spriter0000) December 18, 2022