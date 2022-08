Serghei Șoigu, izolat definitiv de Putin și ”ridiculizat” de ofițeri din cauza Ucrainei. Raportul serviciilor britanice de informații

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost marginalizat total de Vladimir Putin din cauza eșecurilor din Ucraina, se arată într-un raport al serviciilor de informații britanice.

”Presa rusă independentă a scris că, din cauza problemelor întâmpinate de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, este în prezent marginalizat de leadershipul rus, comandanţii operaţionali informându-l direct pe preşedintele Putin despre cursul războiului”, se arată în raportul zilnic al Ministerului britanic al Apărării.

