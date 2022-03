Șeful spionajului militar de la Kiev: "Ucraina are agenți în conducerea Rusiei, inclusiv aproape de Putin"

Ucraina are agenți în conducerea Rusiei, inclusiv în administrația președintelui Vladimir Putin. Serviciile secrete ucrainene au fost rapid consolidate de capacitățile de informații cibernetice în creștere, care oferă o înțelegere profundă a planurilor militare ale Rusiei, a declarat Kirill Budanov, şeful Direcţiei de Informaţii a Armatei ucrainene.

El a spus că ucrainenii au reușit să pătrundă în multe sectoare ale conducerii militare, politice și financiare a Rusiei și să folosească informațiile în avantajul lor.

De exemplu, o lovitură cu rachete în Berdiansk, care a distrus o navă rusă de debarcare, a fost efectuată la momentul potrivit pentru a provoca pagube maxime. „Racheta a lovit în același timp în care se apropiau alte camioane cu combustibil și cu muniție ”, a spus Kirill Budanov, citat de publicația hromadske.ua.

El susține că datorită progreselor semnificative în domeniul informațiilor cibernetice, Ucraina, pe lângă informațiile despre armata rusă, știe ce se întâmplă în sectorul petrolier din Rusia și monitorizează toate inovațiile în materie de arme.

Budanov a remarcat că rușii lucrează foarte primitiv: „ Vedem că așa-numita a doua armată din lume nu este atât de puternică precum o considerau toți înainte de război. În ciuda unui avantaj semnificativ în armament și aer, aceștia suferă pierderi semnificative. Moralul lor a scăzut foarte mult. Conducerea militară a Rusiei își vede pierderile și aruncă noi forțe în luptă. Comandanții ruși nu au timp suficient pentru a planifica operațiunea, așa că își aruncă oamenii la distrugere, iar noi îi distrugem.”

Oficialul a subliniat că Ucraina poate rezista mult timp și este pregătită să elibereze teritoriile ocupate temporar. Dar acest lucru necesită ajutorul partenerilor internaționali, inclusiv sisteme serioase de apărare aeriană și antirachetă, sisteme de artilerie de calibrul 155 mm și multe altele, precum și avioane de luptă.

„Nu avem nevoie de avioane învechite de a patra generație. Inamicul nostru are majoritatea aeronavelor de luptă ㅡ a patra generație plus. Piloții noștri, folosind avioane învechite, distrug aeronavele inamice mai moderne și sunt capabili să stăpânească avioanele de generația a cincea. Nu am nicio îndoială cu privire la priceperea piloților ucraineni”, a subliniat el.

