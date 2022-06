Vals printre ruinele unei școli distruse de armata lui Putin în Ucraina. Cum au sărbătorit elevii absolvirea VIDEO

Mai mulți absolvenți ai unei școli din Harkov, distrusă în timpul războiului declanșat de ruși, au dansat un vals lângă ruinele unității de învățământ cu ocazia absolvirii.

La eveniment au participat toți elevii din oraș, relatează agenția ucraineană de știri Unian.

Ads

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”A fost oribil pentru mine, mai ales când am văzut școala distrusă. Casa mea este la 500 de metri de școală. Am auzit focuri de armă și am mers la etajul doi al casei mele cu tatăl meu. Mi-a fost frică. Casa vecinilor mei a fost lovită de gloanțe. Faptul că invadatorii au murit aici este însă o veste bună pentru mine. Și astăzi termin și sunt fericit”, a povestit unul dintre elevi, Gleb Opashnyan.

Școala nr.134 a fost luată cu asalt de ruși în 27 februarie. În clădire se refugiaseră zeci de soldați ruși, care au fost lichidați de armata ucraineană.

Ads

Despre acea confruntare au povestit luptătorii batalionului de voluntari Kraken, care au fost prezenți și la evenimentul organizat de elevi.

”Școala voastră a fost ultimul avanpost, ocupanții ruși s-au stabilit aici și au încercat să distrugă Harkovul, dar noi, împreună cu alte unități, am respins acum armata rusă la 20 km de oraș. Vom reconstrui orașul, cu siguranță vom câștiga și avem convingerea că va fi pace și o viață nouă după război”, le-a spus elevilor luptătorul Konstantin Nemichev.