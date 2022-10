Ucraina şi Rusia au anunţat joi, 13 octombrie, că a avaut loc un nou schimb de prizonieri, la două zile după o altă operaţiune de acest tip între Kiev şi Moscova, transmite AFP.

”Nou schimb de prizonieri, noi momente de bucurie. Am reuşit să eliberăm 20 de persoane”, a salutat pe Telegram şeful de cabinet al preşedinţiei ucrainene, Andrii Iermak.

El a precizat că este vorba despre 14 soldaţi ai forţelor armate ucrainene, patru ai apărării teritoriale, un membru al gărzii naţionale şi un membru al forţelor navale ucrainene.

Printre aceştia, ”au fost unii pe care ruşii îi ţineau în detenţie la Olenivka (închisoare din regiunea Doneţk, n.red.) şi în zonele ocupate ale regiunilor Zaporojie şi Herson”, a menţionat Iermak.

Soldaţii eliberaţi sunt supuşi acum unor examene medicale, a adăugat el, însoţindu-şi mesajul de două fotografii şi un foarte scurt video care îi arată pe foştii prizonieri aşezaţi într-un autobuz, în uniforme militare.

