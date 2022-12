Estonienii şi-au sporit sprijinul deja extins pentru armata ucraineană prin livrarea unei saune mobile pentru soldaţii care îndură iarna friguroasă pe linia frontului, relatează miercuri 21 decembrie, dpa.

Sauna instalată pe un vehicul militar a fost recent trimisă armatei ucrainene, alături de o instalaţie pentru duşuri şi o spălătorie în alte două camioane, potrivit relatărilor canalului public estonian ERR şi săptămânalului de ştiri Maaleht.

”Este o facilitate cu trei instalaţii care le permite soldaţilor să meargă la saună, să facă un duş şi apoi să se odihnească. Şi, în acelaşi timp, să-şi spele şi să-şi usuce hainele”, a declarat dezvoltatorul tehnic Siim Nellis, înainte ca echipamentul să fie trimis din Estonia. ”Este un lucru foarte important pentru a menţine un moral bun şi o sănătate bună”, a adăugat el.

You can read more about the project here: https://t.co/ssdKBKiywE

News here: https://t.co/7HS51iJdUz— Estonian Saunas (@EstonianSaunas) December 21, 2022