Reacția Rusiei la planul de pace al lui Elon Musk: ”În primul rând, a ținut roboții treji”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat marți, 4 octombrie, după scandalul generat de planul de pace propus de miliardarul american Elon Musk, relatează TASS.

Peskov a declarat că ”inițiativa” miliardarului ”nu i-a lăsat pe mulți să doarmă” în Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia și Europa în general, afirmând că ”în primul rând, a ținut roboții treji”.

El a subliniat că ”este un lucru pozitiv că un bărbat ca Musk caută o cale de ieșire din această situație”.

Peskov a mai spus că multe dintre propunerile lui Musk ”merită atenție”, dar a respins ideea repetării referendumurilor din teritoriile ocupate în Ucraina.

”Pe de altă parte, toate aceste reflecții, chiar și ale tuturor celor care găsesc înțelepciunea să gândească, sunt spulberate de decizii precum cea a lui Zelenski de astăzi privind imposibilitatea negocierilor cu Vladimir Putin”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Reacția a venit după ce Elon Musk a propus, pe Twitter, un sondaj privind rezolvarea războiului din Ucraina. Printre propunerile sale se află repetarea referendumurilor sub supravegherea ONU și plecarea Rusiei ”dacă aceasta este voința poporului”. CEO-ul Tesla și SpaceX a mai spus că peninsula Crimeea ar trebui recunoscută oficial ca parte a Rusiei, aprovizionarea cu apă a peninsulei și recunoașterea statutului de neutralitate din partea Kievului. El le-a cerut utilizatorilor să voteze propunerile cu ”da” sau ”nu”.

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

Ads

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022