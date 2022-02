Românii se mobilizează pentru a boicota firmele rusești: ”Nu mai cumpăr nimic de la Lukoil, Gazprom și altele din listă”

Românii au început să se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești după ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie.

Mai exact, mai multe persoane publice și nu numai au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de listă fiind Lukoil și Gazprom.

Aceștia susțin că este cel mai bun mod de a sancționa Rusia, în speranța că le vor scădea veniturile.

Eduard Burghelia, fondatorul Confidas, spune că în România sunt câteva sute de firme ce au acționariat rusesc.

”La fel ca mulți dintre voi, m-am întrebat ce pot face pentru a sprijini Ucraina. Răspunsul imediat: să nu mai cumpăr de la ruși. Este modul meu personal de a sancționa Rusia. Acesta este cel mai simplu lucru pe care cred că-l putem face.

Am generat o listă a tuturor firmelor din România care au acționariat rusesc. Sunt câteva sute. Puteți descărca lista de aici: https://bit.ly/FirmeRusia. În tabelul din poză avem top 10 după cifra de afaceri.

Pentru mine e clar: nu mai cumpăr nimic de Lukoil, Gazprom și alte firme din listă. Cu speranța că le vor scădea veniturile și se vor plânge autorităților din Rusia.

PS: pe lângă acestea, mai sunt alte firme rusești "deghizate" prin offshore-uri precum Cipru pe care nu le-am putut identifica. Dacă știți astfel de cazuri, vă rog să-mi semnalați pentru a analiza”, a scris Eduard Burghelia pe Facebook.

Liviu Avram, jurnalist la Adevărul, a făcut de asemenea apel către oameni să nu mai alimenteze de la Lukoil și Gazprom.

”Cum procedăm? Punem și noi un bănuț la invadarea Ucrainei sau îl lăsăm pe domnul Putin să se descurce cu ce are?”, a scris Liviu Avram.

”Inchise total, in 24 de ore sa fie inbchise toate companiile rusesti din tara . Merg cu bicicleta, merg pe jos dar nu vreau sa mai vad companie ruseasca in Romania, de preferat in UE”

”Ar trebui un boicot total. Dar mă îndoiesc că românul este educat,patriot și înțelege ce este un boicot”

”Boicot total!”

”De ani de zile îi boicotez pe ăștia”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Un alt jurnalist, Sebastian Eduard, face același îndemn: ”Propun să nu mai alimentăm de la LukOil și Gazprom! Nu glumesc!”, scrie pe Facebook.

”Eu mai alimentam de la Lukoil. Not anymore”

”Ar trebui închise”, sunt alte câteva comentarii.

Florin Cîțu solicită o listă a firmelor cu acționariat rus din România

Preşedintele Senastului, liderul liberal Florin Cîţu a cerut, joi, ministerului Finanţelor Publice o analiză în detaliu a tuturor companiilor cu acţionariat rus, pentru a vedea dacă există persoane aflate pe lista de sancţiuni a Uniunii Europene, precum şi dacă aceste companii primesc ajutor de stat. De asemenea, Cîţu a cerut şi o analiză privind prezenţa României în câteva bănci internaţionale ruseşti.

”România consideră necesar şi a condamnat ferm acţiunile Rusiei în Ucraina, prin vocea preşedintelui României, Klaus Iohannis, ne exprimăm solidaritatea faţă de Ucraina şi Rusia trebuie să suporte consecinţele acestei agresiuni, acestei invazii ilegale”, a spus preşedintele Senatului.

Florin Cîţu a arătat că, alături de partanerii şi aliaţii din NATO şi UE, România va impune sacţiuni substanţiale împotriva Rusiei.

”România, Ministerul Finanţelor trebuie să facă o analiză, în detaliu, a tuturor acelor companii unde există acţionariat rusesc, să vedem dacă cei care sunt acţionari sunt pe lista celor sancţionaţi şi să se ia măsurile necesare. În acelaşi timp, trebuie să verificăm dacă acele companii primesc ajutor de stat, să nu ajungă ajutorul de stat la cei care sunt pe lista de sancţiuni”, a anunţat Cîţu.

Preşedintele PNL a mai spus că este nevoie de o analiză la Ministerul Finanţelor privind prezenţa României în câteva bănci internaţionale ruseşti, precizând că, atunci când a fost ministru al Finanţelor, a oprit participaţia României.

”E momentul să discutăm cu partenerii noştri, să vedem dacă mai e oportun ca România să rămână în aceste instituţii internaţionale. Ministerul de Finanţe are de făcut această analiză”, a spus preşedintele PNL.

Florin Cîţu a mai anunţat că România va oferi ajutor umanitar Ucrainei.