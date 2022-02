Disperarea unui român blocat în Ucraina: ”Nu știm ce să facem. Nu are cine să vină să ne ia de aici”

Tatian Ionel Voinea este un român din Roșiorii de Vede, stabilit în Ucraina, unde s-a căsătorit și are un copil. În noaptea de 24 februarie, rușii au atacat Ucraina, creând panică în rândul populației.

Marți, 22 februarie, Tatian Voinea a discutat cu reporterul Ziare.com, Andreea Ruxanda, despre atmosfera din Ucraina, spunând atunci că oamenii sunt liniștiți și că nu cred că va exista niciun război.

Andreea Ruxanda relatează:

La ora 06:50 am primit un apel pe WhatsApp de la Tatian.

Povestește că nu înțelege cum a ajuns Rusia în oraș la el, că el e undeva la 800 de kilometri de graniță, că se bombardează și că nu știe ce să facă și pe cine să sune. Că la ambasadă nu răspunde nimeni. Că rude de ale soției își fac bagajele acum ca să se ducă la ei, că stau pe lângă o pădure unde s-ar putea ascunde.

Îi tremură vocea în timp ce vorbește, spune că îi e frică, iar pe fundal se aude bebelușul lui care plânge. Spune că îi e teamă să nu distrugă rușii stâlpii de telefonie și să nu mai aibă semnal.

”La 2.00 noaptea a început. Nu înțeleg cum a ajuns Rusia în orașul acesta, pentru că suntem la 800 de kilometri de graniță. Eu am ieșit afară și am auzit bubuituri. Fratele soției e în Jîtomîr. Ei își fac bagajele ca să vină la noi, că este un fel de pădure, unde stăm noi, aici în sat, măcar să ne ascundem cât mai putem.

Am încercat să sun la Ambasada României, dar încă are telefonul închis la ora aceasta, deschid la 08:30. Nu răspunde nimeni la ora asta. Mie mi-a spus că o să ne anunțe cu două zile înainte.

Nici nu știm ce să facem. Nici nu are cine să vină să ne ia de aici”, a povestit bărbatul.

Am căutat numerele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe, dar a spus că pe cartela ucraineană nu are credit să sune în România, iar pe WhatsApp sigur nu poate să sune.

”Îmi e că până la 08:30 când pot să sun la ambasadă, rușii o să distrugă stâlpii și nu o să mai fie semnal deloc”, mai spune Tatian.

Am sunat la Departamentului Consular al MAE, la linia telefonică dedicată cetățenilor români care se află temporar în Ucraina și care solicită protecție și asistență consulară. Am explicat situația, dar mi s-a transmis că trebuie să vorbească direct cu persoana cu pricina deoarece au nevoie de date de pe pașaport pe care eu nu le pot furniza. Am repetat că nu are credit să sune și am întrebat dacă nu îl pot suna ei.

Discuția s-a încheiat spunându-mi să încerce totuși el să sune. Tatian spune că a încercat dar că nu a mers. Revin la MAE. Mi se spune că le-a dat un număr de Ucraina bip, pe care îl recunosc deoarece mi-l dăduse anterior.

”O să încercăm noi să îl sunăm”. Așa s-a terminat a doua conversație la MAE.

Peste circa 15 minute a venit următorul mesaj de la Tatian, care spunea că da, l-au sunat.

”A sunat, totul ok. Au dat datele mele mai departe”, spune Tatian Voinea.