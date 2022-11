O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arată cum, în timpul retragerii haotice din Herson, militari ruși au tras asupra camarazilor lor.

Filmarea a fost făcută de camera unui ocupant rus.

Potrivit wartranslated, un site specializat în informații de pe front, câtiva soldați aflați pe malul de vest al Niprului distrug ambarcațiunile de la țărm pentru a nu cădea în mâinile ucrainenilor după evacuare. Aceștia deschid focul asupra unei ambarcațiuni, pentru a o scufunda, și la scurt timp alți militari, aflați pe celălalt mal al Niprului, încep să tragă în ei.

Din discuții reiese că cel puțin un soldat rus a fost rănit.

” -Opriți-vă, suntem de-ai voștri!”, strigă un soldat rus de mai multe ori, dar fără succes. Văzând că asupra lor continuă să se tragă, toți cei din barcă stigă disperați că sunt ruși.

The soldiers were engaged in destroying boats on the shore when they came under fire from another bank of the Dnieper. At least one man has been wounded immediately. pic.twitter.com/97lXTCcSjg— Dmitri (@wartranslated) November 17, 2022