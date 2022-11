”Retragerea tactică” a rușilor din Herson, ironizată de ucraineni: ”Au fugit dezbrăcați” VIDEO

Armata ucraineană a postat pe Twitter un videoclip cu haine și diverse piese de armament care au aparținut rușilor care au trecut fluviul Nipru în urma ordinului de a elibera Hersonul.

În filmare se văd căști ale soldaților, grenade, încărcătoare, grămezi de haine și alte obiecte personale.

”Ocupanții ruși și-au scos uniformele și au traversat înot Niprul. Să ghicim ce îi așteaptă pe partea cealaltă: haine călduroase sau lovituri HIMARS?”, a transmis Ministerul ucrainean al Apărării.

Let’s guess what awaits them on the other side: warm clothes or HIMARS strikes? pic.twitter.com/jPxuL20bz3— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022