Un nou moment inedit a avut loc la o televiziune din Rusia.

Invitații au vorbit despre evoluțiile de pe frontul din Ucraina și despre retragerea armatei din Herson.

Înregistrarea a fost postată pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr.

”Pierderea regiunii Herson a dezlănțuit niveluri de nemulțumire la televiziunea de stat din Rusia”, scrie acesta.

Maxim Yusin, expert în politică internațională, jurnalist la publicația Kommersant, a avut un discurs critic, susținând că Ucraina râde de țara sa și că Rusia nu poate da vina decât pe ea, potrivit SkyNews.

El a adus în discuție imaginile din Herson, în care trupele ucrainene au dărâmat panourile publicitare amplasate în regiune de trupele ruse, schimbând mesajele înscrise pe ele din ”Cu Rusia pentru totdeauna” în ”Cu Rusia până în noiembrie”.

”Este de două ori mai neplăcut când noi înșine le oferim pretexte pentru a ne ridiculiza”, a spus expertul în politică internațională.

Yusin s-a întrebat apoi de ce Rusia ”s-a pus singură în această situație”.

”A fost un basm! Acele afirmații de încredere nefondată care continuă să fie auzite des la televizor din țara noastră”, a adăugat el, referitor la mesajele propagandei privind ”campania militară specială”.

