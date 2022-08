Pavel Filatiev, un parașutist rus în vârstă de 33 de ani, s-a aflat printre cei care au fost trimiși în prima linie a războiului la începutul invaziei în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

După două luni, el a părăsit armata, din motive de sănătate.

Ulterior, a scris o carte despre experiența trăită pe front - ”ZOV” (”Chemare/Apel” - n.red), fiind unul dintre cei care condamnă războiul. Fostul parașutist a descris care era starea armatei înainte de invazie și ce s-a întâmplat în primele zile ale războiului, relatează meduza.io

Armata rusă, nepregătită

”Am decis să mă întorc în armată. Primesc ordin să vin la unitate (în Crimeea). După zece zile, primesc uniformă de vară, nu există berete de mărimea potrivită, motiv pentru care mă duc să-mi cumpăr berete.

La mijlocul lunii octombrie, încep să ne ofere uniforme de toamnă și iarnă, dar numai purtate și fără mărimi. Refuz să primesc uniforme purtate care nu mi se potrivesc, astfel intru în conflict cu comandanții mei. După ce m-am certat cu comandantul, mă duc să-mi cumpăr o jachetă.

Ajungem în locația în care ar trebui să facem exerciții. Noaptea erau temperaturi cu minus, conduceam cu camioane KamAZ deschise. Mulți militari erau fără haine care să le țină cald: unii nu primeau, alții refuzau să le primească. În decurs de o săptămână, aproximativ 30 de militari din unitatea mea au fost internați la departamentul de boli infecțioase. Toți au fost prezenți la exerciții”, scrie Pavel Filatiev în primele pagini ale cărții.

”Comandantul nu înțelege ce se întâmplă”

”Următoarele zile am mers la poligonul de tragere, unde mi-am luat în sfârșit mitralieră pentru prima dată. Armele fiind ruginite. În 20 februarie a venit un ordin ca toată lumea să se adune urgent. (…) În 23 februarie a sosit comandantul diviziei, care, felicitându-ne, ne-a anunțat că de mâine salariul pe zi va fi de 69 de dolari. Era un semn clar că ceva grav era pe cale să se întâmple.

În 24 februarie, m-am trezit pe la 02:00 dimineața (în spatele unui KamAZ), coloana s-a aliniat. Toată lumea a oprit motoarele, a stins farurile. Artileria cu rachete a tras la dreapta și la stânga coloanei noastre. Nu am putut înțelege: tragem în ucrainenii care avansează? Poate NATO? Sau atacăm? Pe cine se efectuează acest bombardament infernal?

Coloana a început să se miște încet. Am auzit focuri de armă și explozii în direcția în care mergeam. Unde, de ce și de ce mergem, nu era clar. Era clar că începuse un adevărat război. Mai târziu aflu că avem un ordin de a înainta la Herson. A devenit clar că am atacat Ucraina… Avem deja răniți și morți. Comandantul nu înțelege ce se întâmplă.

În 28 februarie, aflu că cineva a împușcat o mașină civilă dintr-un BMD. În mașină se aflau o mamă și mai mulți copii, doar un copil a supraviețuit”, a mai povestit fostul militar rus.

Militarii ruși nu voiau să lupte cu ucrainenii

”Nu aveam niciun drept moral să atacăm o altă țară, mai ales pe cei mai apropiați de noi. Când a început totul, am cunoscut puțini oameni care credeau în naziști și, în plus, voiau să lupte cu Ucraina. Nu am avut ură și nu i-am considerat pe ucraineni drept dușmani.

Cei mai mulți din armată sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo, nemulțumiți de guvern și de comandamentul lor, nemulțumiți de Putin și de politicile sale, nemulțumiți de ministrul Apărării care nu a servit în armată.

Toți am devenit ostatici ai multor factori și cred că am jucat prea mult. Am început un război teribil. Un război în care orașele sunt distruse și care duce la moartea copiilor, femeilor și bătrânilor”, a mai scrie Pavel Filatiev, potrivit B1TV.