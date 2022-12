Mai multe spoturi publicitare, cu producători anonimi, în care rușii sunt îndemnați să meargă la război circulă pe rețelele de socializare. Mesajele privind recrutarea în armată au stârnit dezbateri aprinse între bloggerii militari despre ceea ce îi motivează cu adevărat pe ruși să lupte în Ucraina, relatează The Moscow Times.

În unele spoturi, rușii par să o ducă mai bine după ce se alătură Forțelor Armate.

Într-o reclamă, un tânăr se înrolează în armată pentru ca bunicul lui, care era sărac, să nu fie nevoit să își vândă Lada, o mașină de fabricație sovietică. Videoclipul începe cu un bărbat în vârstă care se uită cu poftă la un câțiva cârnați într-un magazin și care, după ce își numără banii din portofel și vede că nu îi ajung, îi pune înapoi pe raft. Apoi, el decide să-și vândă vechia Lada. Nepotul său îl surpinde cum stă la fereastră uitându-se trist la mașină.

Ulterior apare un cumpărător, care oferă doar 30.000 de ruble, jumătate din suma convenită inițial, ceea ce îl nemulțumea și mai mult pe bătrân. Atunci apare nepotul său, zâmbind, care spune: ”Bunicule, am semnat contractul – acum vom fi cu siguranță bine”.

