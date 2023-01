Armata ucraineană a infirmat miercuri, 4 ianuarie, versiunea Moscovei care susţine că principalul motiv al localizării soldaţilor ruşi ucişi în noaptea de Anul Nou de o lovitură cu rachete HIMARS asupra unei şcoli transformate în cazarmă în localitatea Makiivka din estul Ucrainei a fost folosirea telefoanelor mobile de către aceştia, relatează CNN.

”Desigur, folosirea telefoanelor cu geolocalizare este o greşeală. Dar este clar că această versiune pare puţin ridicolă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forţelor Armate Ucrainene, Sergii Cerevatîi.

Moscova a recunoscut până miercuri că 89 de soldaţi ruşi au fost ucişi după ce rachete americane HIMARS lansate de armata ucraineană au lovit sâmbătă noaptea o şcoală din provincia Doneţk pe care trupele ruse o transformaseră în cazarmă provizorie.

Kievul a evocat un bilanţ mult mai ridicat, de circa 400 de morţi şi 300 de răniţi, iar bloggerii militari ruşi, susţinători ai invaziei ruse în Ucraina, nu cred nici ei bilanţul oferit de Ministerului Apărării de la Moscova, ei semnalând în plus că în respectiva clădire au fost depozitate şi muniţii, a căror explozie a amplificat efectul devastator al loviturii cu rachete.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, ”principala cauză” a localizării soldaţilor ruşi de către armata ucraineană a folosirea intensă a telefoanelor mobile de către aceştia, ”contrar interdicţiei”.

Dar reprezentantul armatei ucrainene citat mai sus a sesizat ”desfăşurarea unor grupuri atât de mari de soldaţi noi mobilizaţi - ceea ce înseamnă că nu sunt foarte antrenaţi, nici foarte bine coordonaţi - în spaţii largi inadecvate adăpostirii în caz de pericol”.

”Este clar că această (folosire a telefoanelor) nu a fost cauza principală (a reperării soldaţilor ruşi). Cauza principală a fost că ei au fost incapabili să-şi desfăşoare sub camuflaj acest personal. Iar noi am profitat de asta, am detectat bine ţinta şi am distrus-o”, a explicat militarul ucrainean.

”Desigur, asta este o greşeală (a ruşilor), şi cred că acum ei caută un vinovat. Îşi aruncă vina de la unul la altul”, mai remarcă Sergii Cerevatîi.

Un blogger rus, decorat de Vladimir Putin, acuză neglijența comandanților ruși

La rândul său, un important blogger militar rus decorat anul trecut de preşedintele Vladimir Putin a avertizat că lejeritatea cu care armata rusă abordează conflictul pornit în Ucraina va conduce şi la alte ”tragedii” precum cea de la Makiivka.

Potrivit bloggerului Semion Pegov, explicaţia Ministerului rus al Apărării că gruparea a fost reperată şi localizată de armata ucraineană în principal pentru că soldaţii ruşi au folosit intens telefoanele mobile este ”neconvingătoare” şi o ”încercare jenantă de a pasa vina”.

Admiţând că localizarea unor trupe cu ajutorul semnalului telefoanelor mobile este o modalitate practică de reperare a unei ţinte, bloggerul rus consideră că gruparea soldaţilor ruşi ar fi putut fi semnalată şi cu dronele de recunoaştere ale ucrainenilor sau de un informator al acestora.

El argumentează că armata ucraineană nu recurge la rachetele HIMARS dacă nu este sigură asupra unei ţinte prin confirmarea ei vizuală ori prin alte informaţii. ”Aceasta este o armă de înaltă precizie care costă mult. Înainte de a lovi cu HIMARS, inamicul în mod sigur verifică informaţia. Nu trage aşa, la întâmplare”, a remarcat Pegov.

Prin urmare, ”un lucru banal este să nu aduni 500 de oameni într-un singur loc, ci să-i răspândeşti în zece locuri diferite”, explică el, acuzând neglijenţa comandanţilor ruşi, care au grupat un număr mare de soldaţi în acea şcoală, deşi ştiau că ea se află în raza de acţiune a lansatoarelor multiple de rachete ucrainene şi nici nu este prima dată când trupele ucrainene reuşesc să lovească trupe ruse concentrate în diverse clădiri.