Căpitanul Rusiei la fotbal, reacție incredibilă după invazia Ucrainei. "Sunt mândru că sunt rus"

Căpitanul naționalei Rusiei de fotbal, Artyom Dzyuba, a reacționat după atacurile venite din partea fotbaliștilor Ucrainei.

Yarmolenko și Mykolenko l-au criticat dur pe fotbalistul Rusiei că nu a luat atitudine împotriva invaziei armatei lui Putin în Ucraina.

Dzyuba a spus că nu este el în măsură să-și dea cu părerea despre război.

"Până de curând, nu am vrut să vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Nu am vrut, nu pentru că mi-e frică, ci pentru că nu sunt un expert politic, nu am intrat niciodată în asta și nici nu am intenționat (spre deosebire de mulți politologi și virologi care au apărut recent pe internet)

Dar, ca toți ceilalți, am propria mea părere. Sunt împotriva oricărui război. Războiul este un lucru îngrozitor. Dar sunt și împotriva agresiunii umane și a urii, care în fiecare zi capătă un fel de amploare devastatoare. Nu mi-e frică să fiu rus. Sunt mândru că sunt rus. Și nu înțeleg de ce sportivii trebuie să sufere acum. Sunt împotriva standardelor duble.

Iar acelor colegi care stau cu fundul în conacele lor din Anglia și spun lucruri urâte, le transmit că nu ne pot jigni, pentru că noi înțelegem totul!

De ce toți au spus că sportul nu are nicio treabă cu politica, dar cu prima ocazie, când a venit vorba de Rusia, acest principiu a fost uitat? Războiul este înfricoșător. În situații stresante, oamenii își arată adevărata eșență. S-a revărsat multă furie împotriva poporului rus, e exagerat", a spus Dzyuba, conform gsp.